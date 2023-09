Stop per Boulaye Dia. L'attaccante si è fatto male nel ritiro del Senegal e ora la Salernitana rischia di perderlo a lungo. Secondo il comunicato della Federcalcio senegalese, si tratta di lesione al retto femorale della coscia destra.

"Per Dia niente amichevole con l’Algeria, oggi sarà a Salerno. Lo staff sanitario ha già programmato le visite: se dovesse essere confermata la diagnosi iniziale, Dia resterà fermo per almeno due settimane e salterà le due gare casalinghe con Torino e Frosinone e, probabilmente, anche quella di Empoli, per tentare un recupero per la sfida con l’Inter a fine mese", spiega la Gazzetta dello Sport. Il match con i nerazzurri è fissato per il prossimo 30 settembre all'Arechi.