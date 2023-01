La ripresa del campionato non è andata benissimo (per utilizzare un eufemismo) per DAZN e, soprattutto, per i suoi abbonati. Inter-Napoli, per tantissimi tifosi, non è stata visibile per i primi 7 minuti di match, con il solito disservizio che ha spinto il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a convocare un vertice con i vertici dell'azienda. Parteciperanno anche il ministro dello sport, Abodi, e i rappresentanti della Lega di A.