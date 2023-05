Domani ci sarà Inter-Sassuolo, ma la stampa si proietta già al ritorno della semifinale di Champions League. Oggi la Gazzetta dello Sport evidenzia cinque motivi secondo i quali l'Inter può ragionevolmente credere alla conquista della finale di Istanbul.

IL RISULTATO - Il 2-0 dell'andata non può non pesare a livello psicologico ma anche tattico. Come evidenzia la rosea, una sola volta, nella storia moderna della Champions League una semifinalista è riuscita a ribaltare una sconfitta di 2 o più gol di scarto. Edizione 2018-19: Barcellona-Liverpool, 3-0 all’andata e, al ritorno, ribaltone ad Anfield: 4-0.

FISICITÀ - L’Inter ha dimostrato una superiorità fisica netta e non solo per ragione di centimetri. La Gazzetta parla anche della pressione costante e della condizione atletica straripante in questo momento dei nerazzurri.

LA DIFESA - Al Milan serviranno tre gol per ribaltare tutto. Mica facile. L’Inter, per il terzo derby consecutivo, non ha subito gol. Non accadeva dal 1980. E poi mai, nella sua storia, l’Inter aveva collezionato 7 clean-sheet in una edizione di Champions League. Superare il muro nerazzurro non sarà semplice.

L’ATTACCO - Difficile che Inzaghi, per martedì, disegni una partita esclusivamente difensiva. Ora che tutti gli attaccanti sono tornati in forma, riecco anche i gol: ben 11 nelle 5 gare (5 Lautaro, 3 Lukaku e 3 Dzeko). Non sarà facile per il Milan attaccare senza scoprirsi, soprattutto se resterà lungo come mercoledì.

PANCHINA - Le alternative, con un calendario così fitto, sono decisive. E in tal senso Inzaghi è messo molto meglio di Pioli che ha perso pure Bennacer. Il tecnico nerazzurro potrà inserire gente come Lukaku, De Vrij, Brozovic e Correa.