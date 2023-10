Inzaghi studia le mosse per Inter-Roma, con il chiaro primo obiettivo di limitare Lukaku. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: per ingabbiare il grande ex, il tecnico nerazzurro sta pensando ad una morsa in stile-Haaland in finale di Champions League, con una sorta di quadrilatero formato da Acerbi in prima battuta, Bastoni in raddoppio e la coppia Calhanoglu-Mkhitaryan a schermare le linee di passaggio.

Saranno molto importanti anche le marcature preventive e la gestione del pressing, con un baricentro che non deve essere troppo alto per non concedere le ripartenze alla squadra di Mourinho. In fase offensiva, invece, si punterà sulla spinta sulle fasce (Pavard e Dumfries da una parte, Bastoni e Dimarco dall'altra) e sui cambi di gioco, arma in più per sorprendere la Roma.