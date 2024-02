Il Mondiale per club allargato sarà una miniera d'oro per i club che parteciperanno, ma anche uno sforzo extra notevole per giocatori che non avranno un'estate libera tra la prossima con gli Europei e poi quella del 2026 con i Mondiali.

Come calcolato dalla Gazzetta dello Sport, considerando pure la nuova Champions, una squadra italiana che arrivasse in finale in tutte le competizioni giocherebbe 67 partite stagionali, o addirittura 69 in caso di playoff per gli ottavi di Champions League. Il gruppo squadra va per forza allargato. E l'Inter è l'unica italiana già sicura di partecipare al Mondiale per club assieme a Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern, PSG, Porto, Benfica, Al Ahly (Egitto), Wydad (Marocco), Monterrey e Club Leon (Messico), Seattle Sounders (Nord e Centro America), Palmeiras, Flamengo e Fluminense (brasiliane), Al Hilal (Arabia Saudita), Urawa Red Diamonds (Giappone), Auckland Fc (Nuova Zelanda, Oceania).

Il torneo Fifa si gioca dal 15 giugno al 13 luglio 2025. La formula a 32 squadre prevede 8 gruppi da 4, poi l’eliminazione diretta dagli ottavi alle finali. I campionati e la Champions (finale 31 maggio 2025) dovranno lottare con le nazionali, perché a giugno c’è già la final four di Nations League. La nuova Champions invece introduce anche due turni in gennaio.