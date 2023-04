Continua la "sfortuna" dell'Inter nei ricorsi (pochi, peraltro) per quanto riguarda le squalifiche di propri giocatori: niente sconti a Danilo D'Ambrosio, a parte la cancellazione della sanzione pecuniaria. Dunque, Inzaghi non avrà il numero 33 neppure a Salerno. "In viale della Liberazione è stata vissuta come una beffa, visto che in casi simili si era usato un altro metro: ad esempio, i due turni al monzese Rovella dopo il rosso di Empoli erano stati dimezzati. Per D’Ambrosio quindi niente trasferta venerdì a Salerno, ma il caso vuole che oggi allo Stadium possa incrociare ancora Paredes", sottolinea la Gazzetta dello Sport.