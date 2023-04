"C’è un difetto di forma dietro la riapertura della curva della Juventus dopo i cori razzisti a Lukaku. Dalle motivazioni della sentenza della Corte sportiva d’Appello emerge infatti che «la trasmissione del rapporto della Procura federale è avvenuta alle ore 14.12 del giorno feriale successivo alla gara Juventus-Inter e quindi oltre il termine (perentorio) delle ore 14»". Come verificato ieri, oggi anche la Gazzetta dello Sport sottolinea il motivo reale per il quale è stato accolto il ricorso bianconero: 12 minuti di ritardo.

"La Juve era consapevole di questo ritardo e lo aveva puntualizzato nel proprio ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo di chiudere per un turno la Tribuna sud primo anello, chiedendone l’annullamento. Ma è sulla perentorietà dell’orario che la prima sezione della Corte stessa ha avuto dei dubbi - spiega la rosea -. Fino a oggi il termine delle 14 non era mai stato considerato «perentorio» e in passato già alcune volte si era andati oltre, tanto che per definire se e in quale misura quella scadenza debba essere rispettata dopo la prima udienza l’interpretazione era stata rimessa alle Sezioni Unite che ne hanno stabilito appunto la perentorietà che ha poi determinato l’accoglimento del ricorso bianconero e la conseguente riapertura del settore nella gara contro il Napoli".