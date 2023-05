Sarà dunque il Manchester City a confrontarsi con l'Inter in finale di Champions League. Come si può battere la corazzata inglese? "Il Manchester City è una macchina da gol, è il miglior attacco del torneo con 31 gol e ieri sera ne ha dato una prova ulteriore - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. L’Inter è però un incastro perfetto. Perché Onana ha chiuso 8 partite su 12 da imbattuto. Perché è il portiere con più parate di tutta la Champions, dunque il più decisivo in tal senso. E l’Inter è la formazione con più palloni recuperati e più contrasti (sia effettuati, sia vinti). Armi che sarà necessario rimettere in campo anche il 10 giugno".

Chiaro che il primo terminale è Haaland. "Sarà Acerbi a occuparsene in prima battuta, con l’aiuto dei raddoppi di Darmian e Bastoni. Ma in casi come questi, quando si è di fronte a campioni difficilmente limitabili nell’uno contro uno, l’alternativa è quella di far sì che al giocatore arrivino meno palloni giocabili possibili. E dunque, risolvere il problema alla radice, andando a bloccare i rifornimenti", si legge ancora. Grealish e De Bruyne sono i giocatori che hanno servito più palloni al norvegese. Dumfries e Darmian dovranno limitarne la fantasia. E poi ci sarà Brozovic, più probabile di Mkhitaryan. "Per limitare De Bruyne proprio in quella zona, Brozovic pare più tagliato rispetto al turco (Calhanoglu, ndr), così da schermare i passaggi diretti a Haaland", scrive il quotidiano.

In attacco, invece, "più logico immaginare un gioco più diretto, più verticale, magari un lancio diretto verso le punte. Ancora meglio: sarà importante sfruttare i cambi di versante, per sfruttare il lato debole del City. E in questo senso decisive saranno la prestazione degli esterni, ovvero Dumfries e Dimarco, chiamati a svolgere una doppia fase senza sosta".