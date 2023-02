L'assenza di Skriniar e Dimarco cambia le idee di Inzaghi per Bologna-Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport la difesa sarà composta da Darmian, De Vrij e Bastoni, con nuova chance per Dumfries e Gosens in fascia. A centrocampo Brozovic sarà affiancato da Calhanoglu e da Barella, insidiato da Mkhitaryan per la terza maglia in mediana. In avanti Lukaku e Lautaro.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.