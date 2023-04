Il derby del 10 maggio, quello dell'andata, è di esclusiva Prime Video. Ma lo scenario potrebbe cambiare. "Un provvedimento dell’Agcom prevede infatti che per gli eventi «di particolare rilevanza per la società» venga assicurata la diffusione in chiaro. Esiste anche una lista che definisce questi «eventi che le emittenti televisive non possono trasmettere in esclusiva, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari». E qui ci sono pure «la finale e le semifinali della Champions League e dell’Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane»"; conferma la Gazzetta dello Sport.

E allora? Molto probabile che il match tra Milan e Inter venga trasmesso in chiaro e da un paio di giorni sono state avviate le interlocuzioni con tutti i broadcaster che trasmettono in chiaro, a partire dai due che già hanno la Champions League - Mediaset e Sky con il suo canale Tv8 - fino a Rai, La7 e Discovery.