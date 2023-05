L'opinione diffusa è quella di un tabellone Champions diviso in due: da una parte le ricche e favoritissime City e Real, dall'altro le più povere e outsider Inter e Milan. La finale sembra essere una proforma, ovviamente in favore della parte "forte" del tabellone. Questione soprattutto di potenzialità economiche.

Ma la Gazzetta dello Sport sottolinea: non si vola alto solo con i soldi. "Inter e Milan hanno seguito un’altra via, per scelta e per necessità: hanno seguito un progetto tecnico, un’idea finanziaria, una strategia di mercato - si legge -. L’Inter ha puntato sull’esperienza: ha risparmiato sui cartellini arrivando in anticipo sugli svincolati (da Onana a Calhanoglu), potendosi permettere di essere più generosa sugli ingaggi. L’obiettivo per il prossimo anno è riequilibrare i due pesi: investire sui cartellini di giocatori più giovani con buste paga meno impegnative. Un percorso già intrapreso: l’anno scorso la quota stipendi toccava i 149 milioni lordi, quest’anno è scesa a 132 e nel prossimo si abbasserà ancora".

E in campo i risultati sono evidenti a livello europeo. L'anno scorso fuori con il Liverpool dopo un doppio confronto estremamente equilibrato, mentre quest'anno l'attualità è sotto gli occhi di tutti. "Real e City, altre due semifinaliste, spendono con criterio e incassano tanto: ricavi possibili grazie a iniziative commerciali, stadi e diritti tv. Un’altra distanza che l’Italia vuole colmare", spiega la rosea.