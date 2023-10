Che giornata è stata quella di Romelu Lukaku? Certamente negativa, sia a livello personale che di squadra considerando prestazione e risultato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo i fischi e i cori dello stadio, arriva il momento dei saluti pre-match: nessun abbraccio con gli ex compagni, ma solo mani toccate in modo fugace.

Inizia la partita e ancora cori contro il belga, piuttosto prevedibili. I fischietti ci sono, si sentono, ma non sovrastano lo scenario perché il belga di palloni ne tocca davvero pochi. Lui aveva assicurato di non temere l'ambiente contrario, ma secondo la Gazzetta la prova molto sotto la sufficienza potrebbe essere stata eccome condizionata. C'era una volta il Re di Milano...