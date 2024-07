Per sostituire l'infortunato Buchanan, l'Inter lavora a un centrale di sinistra come ha rivelato nelle scorse ore il diesse Piero Ausilio. In questo modo - ricorda la Gazzetta dello Sport - Carlos Augusto verrebbe utilizzato prevalentemente sulla fascia come prima alternativa a Dimarco.

In casa nerazzurra piace parecchio il profilo di Giovanni Leoni, classe 2006, giovanissimo difensore della Samp. Difficile, però, che potrà essere lui il giocatore a completare la rosa di Inzaghi.