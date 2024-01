E' il B-Day, il giorno di Tajon Buchanan. Sbarco a Milano con volo privato, visite mediche e firma, prima di tornare in Belgio per le pratiche burocratiche. Esordio fissato per sabato 13 contro il Monza.

All'ora di pranzo il ragazzo sarà al Coni per l'idoneità, subito dopo essere passato dall'Humanitas, dove svolgerà gli esami con il dottor Volpi. Pomeriggio in sede coi dirigenti per foto di rito e prime frasi in nerazzurro. Lo attende un contratto da 1,5 milioni a stagione fino al 2028. Al Bruges 7 milioni e bonus per arrivare fino a 10.

Buchanan potrebbe anche passare da Appiano per salutare i compagni, ma non è scontato: dipenderà dal cronoprogramma. Non troverà comunque i compagni che oggi hanno allenamento di mattina. Dal momento del suo rientro in Italia, dopo le pratiche in Belgio, lo staff di Inzaghi avrà una settimana di lavoro per portarlo in condizione in vista del Monza.