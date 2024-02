Nikolaos Botis, appena tornato dall'avventura in prestito al Monopoli, passa a titolo definitivo all'Olympiacos come riporta l'edizione online della Gazzetta dello Sport. Per acquistare l'estremo difensore del 2004 i greci corrisponderanno un bonus in caso di raggiungimento di un certo numero di presenze in prima squadra più il 30% sulla futura rivendita.