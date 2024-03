Ennesimo conto da regolare per l'Inter in questa stagione. Arriva la volta del Bologna, una sorta di "bestia nera" per i nerazzurri negli ultimi campionati: basti pensare al ko nel famigerato recupero di due anni fa o a questa stagione, tra il pari in rimonta al Meazza e all'eliminazione dalla Coppa Italia. Ma pure lo scorso anno i nerazzurri scivolarono al Dall'Ara in una delle tante sconfitte in Serie A.

Peraltro - come rammenta la Gazzetta dello Sport - lo score dei rossoblu in casa in questo torneo è ragguardevole: il Bologna non perde in casa da 13 giornate (11 vittorie e 2 pareggi: l’ultimo ko fu col Milan alla… prima di campionato). Insomma, per vincere domani servirà una vera impresa. L’Inter ha fatto 66 punti nei primi tempi, il Bologna ne ha agguantati 15 (come il Napoli) da situazioni di svantaggio.