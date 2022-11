"C’è una prima certezza in questi luoghi: Romelu Lukaku oggi salirà a Bruxelles sull’aereo con gli altri Diavoli Rossi. Destinazione Kuwait, tappa intermedia verso il Qatar: lì inizierà subito ad aumentare i carichi nella speranza di esserci al momento opportuno. Tra l’altro, Rom ieri si è presentato nel ritiro del Belgio con due valigie enormi, come chi pensa di passare tanto tempo lontano da casa". Lo racconta la Gazzetta dello Sport, sottolineando la grande voglia della punta di partecipare alla rassegna iridata in Qatar. Ormai il monitoraggio delle sue condizioni è quotidiano, con il c.t. Martinez disposto ad aspettarlo fino alla fine, ovvero fino a 24 ore dall'esordio con il Canada mercoledì 23. Poi, secondo regolamento FIFA, Martinez dovrà sciogliere il dubbio e decidere se inserire il “riservista” Dodi Lukebakio dell’Hertha o confermando Big Rom. "A meno di complicazioni dalla risonanza, difficili da prevedere vista l’evoluzione positiva dell’infortunio, il c.t. sceglierà l’opzione B. Lukaku dovrebbe, quindi, restare in Qatar e pazienza se fosse arruolabile solo dagli ottavi", si legge.