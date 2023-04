Gol al Da Luz e gol a San Siro. Entrambi a stappare il match. Nicolò Barella è diventato il protagonista dei quarti di Champions League di quest'Inter che ora mette nel mirino le semifinali col Milan. E arrivano i complimenti della Gazzetta dello Sport per il centrocampista sardo: "E ieri ha fatto vedere all’Europa che non è solo uomo di cuore e grinta. Nicolò ha qualità, ha fantasia, ha coraggio: la giocata con cui ha sbloccato il match è roba da vedere e rivedere in loop, senza stancarsi mai - si legge -. Barella è campione d’Europa in carica grazie al trionfo sorprendente dell’Italia ad Euro 2020. E sembra averci preso gusto con le manifestazioni continentali.

C’era solo una grande macchia sul curriculum in Champions di Barella, quel rosso sciocco rimediato in casa del Real nell’ultima giornata dello scorso torneo, che gli costò due turni di squalifica e quindi gli ottavi col Liverpool. A pensarci oggi, chissà cosa sarebbe successo con Nicolò in campo. Di sicuro, Bare si è ripreso con gli interessi il tempo perso lo scorso anno e adesso vede Istanbul all’orizzonte. Prima, però, c’è un doppio derby da giocare e da vincere. L’Inter con Nicolò va sul sicuro".