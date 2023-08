Maximiano, acquistato appena un anno fa per 10 milioni dal Granada, potrebbe già lasciare la Lazio: su di lui c'è l'Almeria. "La cessione dovrebbe fruttare circa 9 milioni per le casse della Lazio. Parte dei quali saranno reinvestiti per l’acquisto di un nuovo secondo portiere. Il profilo individuato è quello di Emil Audero. La Sampdoria lo valuta 7-8 milioni, la Lazio proverà a chiudere a 5 milioni", scrive stamane la Gazzetta dello Sport. A lungo, Audero è stato accostato all'Inter.