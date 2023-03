Ancora un paio di ballottaggi in casa Inter in vista del match di stasera a San Siro con il Lecce. Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi deve scegliere il partner di Lautaro: Dzeko in vantaggio su Lukaku. Dubbio anche a metà campo: Brozovic o Mkhitaryan? Il croato resta davanti ma la sfida è viva.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro.