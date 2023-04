L’Inter che vuole risorgere a Lisbona è nella testa di Simone Inzaghi la vecchia Inter. Lo spiega oggi la Gazzetta dello Sport in vista del match con il Bengica. "Alla partita della vita, quella in cui non puoi rischiare il tracollo se non vuoi mettere in discussione la panchina, si va con gli amici di sempre, senza inventarsi chissà cosa. E l’Inter vecchia è quella con le facce di chi sta deludendo, di chi si è fermato, di chi non sa neppure se l’anno prossimo sarà ancora in nerazzurro. Ma la vita è adesso, il tempo è solo una maledetta scusa. Lisbona chiama. Chiama tutti. Anche quelli che a Salerno non hanno acceso la luce, magari entrando in campo nella maniera peggiore possibile. Funziona così, o almeno dovrebbe, in una grande squadra: chi subentra dalla panchina serve a fare la differenza, a cambiare marcia. Sabato è andata al contrario. Lautaro e Brozovic hanno frenato l’Inter".