Tra le altre cose, Marotta e Ausilio stanno lavorando anche per completare la difesa, reparto che ha visto l'arrivo di Bisseck ma anche gli addii di D'Ambrosio e Skriniar. Il nome caldo delle ultime ore è Rafael Toloi dell'Atalanta, profilo di esperienza e perfetto per la linea a tre di Inzaghi.

"Tatticamente Toloi è prezioso come pochi perché consente di passare senza problemi a quattro, allargandosi sulla fascia, ma ha anche coraggio, piedi e corsa per trasformarsi nel centrale che “esce” dalla linea a tre per creare superiorità e fare pressing a centrocampo - evidenzia la Gazzetta dello Sport -. Questa mossa è stata la chiave tattica nell’Atalanta qualche anno fa. L’italo-brasiliano non è più giovanissimo ma è sempre affidabile, pronto anche a partita iniziata, e fa gruppo senza pretendere una maglia da titolare. E non è finita: con Toloi a disposizione, Inzaghi potrebbe smistare Darmian in mediana sia destra (alternativa a Dumfries e Cuadrado) sia a sinistra (con Dimarco e Gosens), moltiplicando così le soluzioni tattiche".

