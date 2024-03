La Gazzetta dello Sport traccia un profilo di Francesco Acerbi ricordandone gli alti e bassi della carriera. In particolar modo il momento più difficile, l'operazione a un testicolo e i vari cicli di chemio, tra il 2013 e il 2014.

Ne uscì, diventando anche un calciatore più forte, mantenendo il carattere di uno che "non le manda a dire, che reagisce di pancia e sbarella", come quando disse che non gliene importava nulla di quel che pensano i tifosi (era il periodo dei rapporti complicati con quelli della Lazio). Lo scorso anno l'apice della carriera con la finale di Champions League, in cui marcò benissimo Haaland. "Ora - si legge - è inciampato un’altra volta e a 36 anni sarà dura riprendere il filo, però non è detto. Come tutti i sopravvissuti, Acerbi sa che c’è ancora domani, e sul serio, non solo al cinema".