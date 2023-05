Dopo il derby d'andata di Champions, si può dire che il 35enne Acerbi e il 34enne Mkhitaryan siano i più insostituibili degli insostituibili. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. "Acerbi con Inzaghi ha quasi sempre giocato e quasi sempre da titolare. Sarà un caso, ma l’Inter in campionato ha perso due delle tre partite saltate dal difensore ex Lazio, le sconfitte contro il Milan, nel primo derby, a settembre, e contro l’Empoli a Milano - si legge -.

Acerbi conosce a memoria i codici difensivi inzaghiani per la comune frequentazione alla Lazio ed è inamovibile. Mkhitaryan è stato titolare per 23 volte su 34 in campionato e quasi sempre, 10 su 11, in Champions: soltanto nella trasferta a casa Bayern, con la qualificazione agli ottavi in tasca, non è entrato negli undici". Numeri chiari.