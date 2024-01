Il Corriere della Sera presenta un focus sulla situazione degli allenatori in vista della prossima stagione. Diversi i tecnici in bilico, al momento non c'è Simone Inzaghi ma secondo il quotidiano non è inamovibile.

Dovesse perdere lo scudetto al fotofinish sarebbe difficile rimanere a San Siro e lo stesso vale per Max Allegri qualora dovesse decidere di salutare in anticipo. Ma se per i bianconeri spunterebbe il nome di Palladino, per il futuro dei nerazzurri non vengono al momento segnalati possibili successori.