Il Corriere della Sera pubblica un interessante studio sull'utilizzo degli Under 21 in Serie A. Dati in crescita, sotto questo aspetto. Nella prima metà di stagione sono stati impiegati già 49 ragazzi nati dal 2003 in poi.

In questo l'Italia resta dietro alla Ligue 1 (82), campionato in cui storicamente ci si affida molto ai giovani talenti, e anche alla Premier League (57), ma è davanti alla Liga Spagnola (46) e alla Bundesliga (40).

Tra le future stelline del campionato il quotidiano segnala Valentin Carboni, 18 anni, classe 2005. Sta trovando spazio nel Monza e ha segnato un gol alla Juventus.