Tra le panchine in bilico per la prossima stagione c'è anche quella della Juventus. Non per i risultati ottenuti ma perché non si sa ancora cosa deciderà di fare Massimiliano Allegri. La conferma, secondo il Corriere della Sera, è tutt'altro che scontata e Giuntoli intanto tiene d'occhio Thiago Motta, nel frattempo finito nel mirino di grandi club stranieri come Barcellona e Paris Saint-Germain.