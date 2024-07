Mentre continua l'attesa per rivedere in nerazzurro Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l'Inter si gode Mehdi Taremi. Il Corriere della Sera pone oggi l'accento sulla doppietta messa a segno dall'iraniano contro il Las Palmas che lo porta a collezionare il quinto gol in questa pre season e a caricarsi il peso dell'attacco nerazzurro sulle spalle.

Il quotidiano generalista sottolinea anche un concetto di squadra: a colpire è "la facilità di palleggio e la velocità d'esecuzione" dei giocatori in campo.