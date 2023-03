La cavalcata del Napoli in Serie A ha riportato in auge Luciano Spalletti. Non solo in Italia ma anche oltre confine. Il destino dell'ex tecnico interista potrebbe essere legato a quello di un altro nerazzurro del passato, Antonio Conte, oggi allenatore del Tottenham ma che potrebbe lasciare a fine stagione. "A Londra si parla già del successore, dal possibile ritorno di Pochettino, sino a Luis Enrique e Spalletti", si legge oggi sul Corriere della Sera.