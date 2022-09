"Tira un sospiro di sollievo Simone Inzaghi che, dopo l’incessante tam tam di notizie rimbalzate dalla Francia sul mai sopito interesse del Psg per Skriniar, trattiene il suo gioiello. Ma non solo". Anche il Corriere della Sera commenta la sessione estiva del mercato nerazzurro dopo tante voci e tante indiscrezioni che, come spesso accade, non si sono tramutate in trattative concrete. "Dopo aver chiesto a più riprese in diretta tv al presidente Zhang di ottenere un vice De Vrij ieri è stato accontentato con Francesco Acerbi".