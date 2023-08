L'Inter parte ad inizio campionato con la spinta delle agenzie di scommesse, secondo cui è la favorita per vincere il campionato. "L’Inter - si legge oggi sul Corriere della Sera - cambia pelle ma lo fa per la prima volta dal Mancini-bis con un allenatore che siede sulla sua panchina per la terza stagione di fila: toccherà a Simone Inzaghi portare in fretta al punto giusto i giri del motore, senza i bruschi cali di tensione che si sono visti fino ad aprile".

A maggior ragione dopo l'addio di Lukaku tutto ruota attorno a Lautaro. L'inserimento di Thuram sta procedendo a rilento, a maggior ragione saranno utili da subito Arnautovic e a centrocampo Frattesi. Lo stesso Cuadrado è più di un'alternativa a Dumfries. "Se l’autostima conquistata nel percorso che ha condotto alla finale di Istanbul non si trasformerà in presunzione, allora l’obiettivo dello scudetto della seconda stella — dichiarato già a luglio dalla società e dall’allenatore come priorità — è alla portata. Ma la prima avversaria dell’Inter resta l’Inter stessa: un corpo a corpo lungo 38 partite", analizza il quotidiano.