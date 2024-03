L'Inter ha un'agenda scudetto: fitta, serrata, ricca di sottolineature, come si legge oggi sul Corriere della Sera. La data cerchiata in rosso è il 21 aprile, Milan-Inter. Con l'attuale distacco, dovesse restare immutato, la giornata numero 33 potrebbe essere proprio quella decisiva per l'aritmetica certezza del titolo.

Ad oggi a Inzaghi interessa più la data del rientro a pieno regime di Calhanoglu, che giovedì dovrebbe allenarsi per la prima volta in gruppo per esserci contro l'Atletico. Magari, al contrario, non ci sarà sabato sera a Bologna. L'obiettivo dei quarti di Champions è concreto, ma prima e dopo ci sono due avversari tosti come lo stesso Bologna e il Napoli, quindi la sosta per le nazionali.

Ad oggi i punti che mancano per vincere lo scudetto sono 19, potrebbero essere anche meno qualora la Juventus ne perdesse altri per strada. Solo questione di tempo e di aritmetica, scrive il quotidiano. Con questo passo lo scudetto può arrivare addirittura prima del derby, magari a Cagliari la settimana precedente, visto che in precedenza l'Inter avrà Empoli e Udinese che fanno parte della parte bassa della graduatoria.

Più che alla festa scudetto o al derby, il pensiero va a come giocarsi tutte le carte in Europa in quelli che Inzaghi ha definito "i mesi più importanti della stagione".