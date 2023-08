Alexis Sanchez è pronto a tornare all'Inter, ma secondo il Corriere della Sera non è la sola ipotesi che il cileno ha sul tavolo. Innanzitutto il cileno deve aspettare l'eventuale uscita di Joaquin Correa dalla rosa nerazzurra. L'argentino potrebbe finire al Betis Siviglia, ma gli spagnoli hanno sul taccuino anche il nome di Sanchez qualora il ritorno a Milano non dovesse concretizzarsi.