Continuano le divisioni interne alla giunta comunale riguardo al futuro del nuovo San Siro. Di ieri la delibera con cui si chiede alle squadre di integrare il piano di fattibilità con una serie di condizioni. L'assessore all'ambiente, Elena Grandi, non ha partecipato al voto e ha annunciato che sarà contrario nel caso la giunta dovesse ripresentare l'interesse pubblico. "Benché non si deliberasse l’interesse pubblico dell’opera, che nel caso dovesse essere deciso vedrà il mio voto contrario, ho ritenuto giusto sin da oggi manifestare la mia posizione in coerenza con quanto noi Verdi abbiamo sempre sostenuto sulla questione del nuovo stadio a San Siro", riporta il Corriere della Sera. Critico anche Carlo Monguzzi, altro esponente dei Verdi: "La giunta ha deliberato un disastro ambientale con due alberelli in più. Stiamo regalando 280 mila metri quadrati di territorio dei cittadini a due fondi speculativi", dice.