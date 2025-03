Doveva arrivare ieri, ma arriverà presumibilmente oggi, il documento che Inter e Milan stanno preparando per il Comune di Milano, tema l'acquisto dello stadio Meazza. Il ritardo sarebbe colpa dei diversi fusi orari tra Italia e Stati Uniti.

Il "Docfap" di 250 pagine contiene la proposta per acquistare lo stadio, le aree attorno e i permessi di costruzione del nuovo impianto. Il sindaco Beppe Sala ha sottolineato ieri che ci sarà necessità di una gara, soluzione che i club non vedevano di buon occhio ma che è stata praticamente obbligatoria. L'incognita resta sempre quella di ricorsi o ostacoli che possono far saltare il tavolo, ma l'idea è che si cominci a lavorare dopo i Giochi 2026 per vedere lo stadio pronto nel 2030.

Le linee guida sono quelle note: 70mila posti di cui 13mila corporate in un contesto urbano riqualificato e il 50% di aree verdi, per un investimento superiore al miliardo. Conservate, dell'attuale Meazza, la Curva Sud e parte delle tribune. Nell'area circostante spazi commerciali e uffici, previsto anche un nuovo museo.