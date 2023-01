Il pari di Monza è un’occasione sprecata per l'Inter e per Simone Inzaghi, specie dopo la vittoria contro il Napoli. E secondo il Corriere della Sera "le colpe di Simone sono evidenti - sottolinea il quotidiano -. Se i cambi danno vigore al Monza, i suoi (al netto degli acciacchi di Calhanoglu e Barella) spengono l’Inter, anche se è vero che sul 2-1 l’arbitro Sacchi annulla un gol a Acerbi per un inesistente fallo in attacco di Gagliardini contestato dall’allenatore: «Siamo molto arrabbiati. Dopo 5 anni di Var non possono succedere cose così. A quel punto la partita sarebbe stata chiusa». Lo scatenato Lautaro, la notizia migliore della serata interista, subito dopo colpisce il palo nell’azione del possibile 3-1.