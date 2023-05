La preziosa vittoria sul Sassuolo spinge l'Inter verso la prossima Champions League e rialza le quotazioni di Simone Inzaghi per la prossima stagione, come fatto intendere nelle ultime ore dall'ad Marotta. È quanto sottolinea oggi il Corriere della Sera, ponendo l'accento sul momento d'oro dei nerazzurri.

"L’Inter è salita su una nuvola e vola senza zavorre con l’obiettivo di tenersi il secondo posto, vince per la prima volta cinque partite di fila in questo campionato e in vista del derby di ritorno di martedì, che vale la finale di Champions, conferma la sensazione delle ultime settimane: per tirarla giù serve un avversario alla sua altezza", sentenzia il Corsera.