"Quattordici tiri nei primi quaranta minuti, con tre gol, un palo, una traversa, un miracolo del portiere, un paio di errori abbastanza clamorosi. Questa Inter ha una fretta dannata ed esce tirata a lucido dalle prove generali del venerdì contro la Salernitana ultima in classifica: prove di fuga definitiva verso lo scudetto". È l'incipit del pezzo di analisi del Corriere della Sera all'indomani del netto 4-0 della capolista contro la Salernitana che allunga il vantaggio in vetta a 10 punti sulla Juventus, in campo oggi a Verona.

L'Inter è trascinata dal solito Lautaro che - come ricorda il quotidiano generalista - con il gol di ieri eguaglia Meazza e Nyers, gli unici due a segnare 20 gol per almeno tre anni di fila in campionato con i nerazzurri.