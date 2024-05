Saranno circa 300 i milioni di euro che i club italiani riceveranno dall'Uefa per le competizioni europee dell'anno prossimo. Soldi, come spiega il Corriere della Sera, che potrebbero fare la differenza sul mercato.

La super Champions League avrà un montepremi di circa 2,5 miliardi di euro, 500 milioni in più della versione precedente. A Inter, Milan Juventus e Atalanta arriveranno quindi circa 50-55 milioni di euro per la sola partecipazione e qualcosa meno andrà al Bologna che paga un ranking storico minore. Altri 40 circa saranno da dividere tra Roma, Lazio e Fiorentina.

La cifra aumenterà in base ai risultati: 2 milioni a vittoria in Champions fino a poterne incassare anche tra i 100 e i 150, più i botteghini e le sponsorizzazioni. Non è cambiato il sistema di distribuzione alle 36 squadre, che darà maggiore importanza alla partecipazione (dal 25%al 27,5%) e ai risultati (dal 30% al 37,5%), mentre si ridurranno market pool e ranking storico che verranno accorpati (passeranno dal 45% al 35%).

Aumentando le partite, però, sarà necessario irrobustire le rose. I soldi in più di montepremi possono fare la differenza a patto che, come riporta il quotidiano, non si usino per arricchire agenti e mediatori che nel 2023 hanno portato a casa 220 milioni di euro con un aumento del 6,8% rispetto al 2022.