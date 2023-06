Il primo obiettivo dell'Inter nella prossima stagione sarà l'inseguimento alla seconda stella. Ne scrive oggi il Corriere della Sera dopo il summit di ieri in sede a Milano. Un altro target sarà quello di mantenere la dimensione europea raggiunta, con il traguardo minimo degli ottavi di Champions League. "L’ambizione di tutto l’ambiente è tentare di replicare la fantastica cavalcata di questa stagione partendo dal presupposto che la prossima campagna di rafforzamento sarà ancora all’insegna della sostenibilità e dell’autofinanziamento - si legge - Ecco perché nei colloqui che Ausilio avrà già oggi a Londra con il Chelsea, la cessione di Onana, per 50 milioni, non è argomento tabù. Del resto nella rosa che Pochettino allenerà, ci sono tanti e tali esuberi da poter rappresentare per l’Inter rinforzi di prim’ordine". Nell'incontro si parlerà ovviamente anche di Lukaku, di Koulibaly (preferito a Chalobah) e di Loftus-Cheek ma con "minor interesse".

Tra i partenti, per il Corsera a Dzeko non verrà rinnovato il contratto e anche Handanovic saluterà. In porta i nomi graditi sono quelli di Vicario e Sommer, da tenere in considerazione soprattutto se davvero dovesse partire Onana. Stabilite le gerarchie di gradimento anche se andrà via Brozovic, più Frattesi che non Milinkovic-Savic.

