Ionut Radu, inevitabilmente, è il protagonista al contrario su cui si concentrano tutti i quotidiani di questa mattina. "Basta guardare le facce spettrali di Marotta, Ausilio e Zanetti in tribuna - si legge sul Corriere della Sera -. Radu se ne va in lacrime. Una serata che non scorderà per tutta la vita. Voleva andarsene da Milano già a gennaio, ma non lo hanno accontentato. L’acquisto di Onana lo ha ancora di più destabilizzato. A fine stagione lascerà l’Inter, il matrimonio è finito. Quest’anno aveva giocato solo una partita in Coppa Italia contro l’Empoli. Paga la scarsa abitudine a stare in porta".