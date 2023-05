Lo storico scudetto appena conquistato non si traduce con la permanenza certa di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Lo riferisce oggi il Corriere della Sera, spiegando che il tecnico di Certaldo "non ha gradito che gli arrivasse via pec la nota dell’opzione sul suo contratto già esercitata dal club, ha sì apprezzato la lettera di stima del presidente (gli è stata fatta consegnare) ma avrebbe voluto uno scambio con Aurelio faccia a faccia nell’ottica di un rapporto che se è vero che deve continuare come da contratto, necessita di chiarimenti post scudetto".

Secondo il Corsera non si tratta di un discorso solo economico, ma di prospettiva e anche di maniera. "Le regole contrattuali sono chiare, Spalletti le conosce ma sa anche come aggirarle. Cerca una condivisione. Ma in conto ha messo anche lo scontro. De Laurentiis è pronto, anche a rispolverare l’agenda: Italiano, De Zerbi, Conte" sono i tre nomi fatti per la sua eventuale successione.