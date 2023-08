Il campionato inizia come lo avevamo lasciato, coi due bomber di Napoli e Inter che continuano a far sognare i propri tifosi. La passata stagione Osimhen ha chiuso con 26 reti mentre 21 sono stati i sigilli di Martienz. Quest’anno, come riporta il Corriere della Sera ad Osimhen, che si è abbattuto sul tenero Frosinone, ha subito risposto Martienz che ha regalato subito una vittoria ad Inzaghi. Napoli-Inter è già cominciata. Siamo all’alba di un bel duello tra squadre che devono migliorare e anche parecchio. Ovviamente è attesa la risposta anche di altri bomber, Vlahovic che farà visita all’Udinese, mentre il Milan chiude la giornata con la gara di lunedì contro il Bologna.

Daniele Luongo