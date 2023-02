"In attesa del Porto, l’Inter esce dalle nebbie e torna a vincere dopo il mezzo passo falso di Genova". È l'incipit del pezzo di analisi del Corriere della Sera nel day after di Inter-Udinese. Analizzando la vittoria nerazzurra contro i friulani, il quotidiano generalista pone l'accento su un "eterno Mkhitaryan" che "devia al volo in bello stile su cross da sinistra del solito Dimarco e risolve un rebus mai banale come l’Udinese" e sul ritorno al gol di Lukaku e del solito Lautaro a pochi giorni dalla Champions.