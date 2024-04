L'Europa League può aspettare: in questo momento, il vero pensiero del Milan è quello di realizzare l'"operazione guastafeste". Così il Corriere della Sera definisce il piano dei rossoneri atto ad evitare che l'Inter possa festeggiare il suo ventesimo tricolore proprio la sera del derby che vedrà la squadra di Stefano Pioli padrona di casa. "Il sogno degli interisti è l'incubo dei milanisti. Se la capolista dovesse conservare un vantaggio dai 13 ai 15 punti sarebbe tricolore nel derby solo battendo i rossoneri; se invece la distanza aumentasse da 16 a 18 punti alla squadra di Simone Inzaghi basterebbe un pareggio, mentre in caso di distacco più ampio l'Inter si presenterebbe al duello già campione", si legge.

Il Diavolo, quindi, dovrà cercare di fare en plein nelle sfide contro due squadre come Lecce e Sassuolo in piena corsa per la salvezza. Confidando magari in una frenata della capolista tra la trasferta di Udine e il match interno col Cagliari. E poi cercare di invertire una tendenza che ha visto il Milan perdere tutti e cinque i derby disputati nel 2023, un'ecatombe che, scrive il quotidiano, "hanno avuto un effetto devastante sul rapporto tra Pioli e il grosso della tifoseria, più di ogni altra cosa. Ecco perché per l'allenatore e per tutto l'ambiente rossonero l'incrocio del 22 aprile assume un'importanza decisiva: il senso di questa stagione passerà principalmente dall'esito in Europa League, ma anche dal derby".