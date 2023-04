Campionato, rieccoci. Milan e Inter , dopo aver riso e sorriso sui campi d'Europa, tornano al dovere nazionale e riaprono la pagina Serie A. Capitolo che però non sorride particolarmente, a giudicare dalla classifica. Nonostante il posto tra le prime quattro non sia assicurato Inzaghi e Pioli "mandano in campo le seconde linee" si legge sul Corriere della Sera che delle scelte dell'allenatore nerazzurro parla di "ritocchi in ogni settore del campo".

Mentre il Milan si prepara ad affrontare tra qualche ora il Bologna, match in programma alle 15.00, Simone Inzaghi, a - 1 dalla squadra di Pioli, dopo il 2-0 al Da Luz contro il Benfica, è ancora in corsa per conquistare la finale di Coppa Italia, ma un futuro tutto da scrivere: "Sebbene sia legato ai nerazzurri da un altro anno di contratto, le perplessità societarie sul suo conto dopo gli up and down stagionali si moltiplicano. L’andamento altalenante in campionato è cominciato proprio a inizio gennaio contro il Monza quando, dopo una gara dominata, gli interisti si sono fatti raggiungere in pieno recupero da Caldirola. E stasera i brianzoli non saranno meno arrendevoli".