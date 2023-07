Partendo dalla rottura tra il PSG e Kylian Mbappé, che avrebbe trovato l'accordo con il Real Madrid, anche il Corriere della Sera sintetizza il valzer delle punte. Al momento il Napoli frena per il rinnovo di Victor Osimhen, primo nome sulla lista dei parigini per sostituire la stella francese. "Ma anche Allegri segue la vicenda perché l’eventuale partenza per Parigi di Vlahovic aprirebbe le porte a Lukaku", conferma il quotidiano.