Clamoroso colpo di scena sotto l'ombra della Madonnina. "Nelle ore in cui l’Inter si augurava di definire gli ultimi dettagli burocratici con lo United per la cessione a titolo definitivo dell’ormai sempre più impaziente Onana e accelerare la chiusura dell’operazione Lukaku, è arrivata la doccia gelata" si legge su il Corriere della Sera che spiega: L’attaccante belga, che si era promesso sposo ai nerazzurri, è sparito insieme all’avvocato Sebastien Ledure nonostante l'Inter abbia alzato l'offerta al Chelsea fino a 35 milioni. "In viale della Liberazione sono furibondi con il giocatore e l’avvocato che dopo aver proposto nelle scorse settimane il giocatore al Milan ora ha allacciato i contatti con la Juventus. Mentre Lukaku flirtava con la sua ex squadra, il legale giocava su più tavoli".

"I bianconeri hanno formalizzato al Chelsea un’offerta da 40 milioni complessivi: 37,5 come parte fissa e 2,5 di bonus, subordinata però alla cessione di Vlahovic entro il 4 agosto, entrata in scena che ha letteralmente spiazzato i manager nerazzurri, ora inviperiti con Lukaku. Ricucire i rapporti fra l’attaccante e l’Inter non sarà semplice" si legge sul quotidiano milanese che prova a immaginare gli scenari: "Di certo dovrà essere il giocatore eventualmente a compiere il primo passo".

Su sponda torinese invece, "i bianconeri sono fiduciosi di ottenere i 40 milioni dalla cessione di Vlahovic" al PSG, e in caso di reale affondo per Big Roma il rebus è: "Quale attaccante verrà messo a disposizione di Simone Inzaghi? Folarin Balogun, statunitense con cittadinanza inglese, attaccante dell’Arsenal è una pista da seguire. Costa 40 milioni, nell’ultima stagione è andato a segno in 21 occasioni in Ligue 1 con la maglia del Reims. Morata ha i contorni dell’operazione usato sicuro nonostante le cifre elevate sull’ingaggio".