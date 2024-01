Si gioca dalle 20 la semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio. I nerazzurri, si legge sul Corriere della Sera, hanno come obiettivo principale della stagione il campionato, ma dopo l'uscita di scena dalla Coppa Italia e con l'incognita della Champions League in arrivo contro l'Atletico Madrid, la Supercoppa diventa un appuntamento ancora più "pressante", come lo definisce il quotidiano.

Contro c'è una Lazio che ha perso l'ultima sfida all'Olimpico dopo aver gestito il gioco per 40' e regalando il primo dei due gol grazie all'assist involontario di Marusic a Lautaro. Due i ballottaggi (Darmian-Dumfries e Barella-Frattesi).

Dato statistico: la Lazio non perde tre partite di fila con l’Inter da 15 anni.