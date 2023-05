La finale come un traguardo, ma anche come un punto di partenza. Con Lautaro Martinez a spingere tutti, da vero uomo simbolo di questa Inter, incoronato dal Corriere della Sera. "Lautaro sa come si fa, è l’unico interista ad aver frequentato certe altitudini: in sei mesi passerà dalla finale di Coppa del mondo a quella di Champions (con l’intermezzo di un gol delizioso al Milan nella Supercoppa di gennaio), dopo essere diventato un leader ancora più credibile e feroce, uno di quelli che traccia il solco e che sembra avere la maglietta tatuata sulla pelle, un corpo unico con la squadra, i tifosi e anche la città, dato che l’argentino si è sposato in gran segreto in Comune a Milano con Agustina Gandolfo il 12 maggio, tra un derby di Coppa e l’altro", si legge.

Manca un gol per raggiungere quota 100 con i nerazzurri. "Lautaro - si legge ancora - alterna periodi di abbuffate sotto porta a digiuni nemmeno così brevi. Il fatto però di poter avere, alternate nel corso della stessa partita, due spalle come Dzeko e Lukaku sta facendo la differenza in questo finale di stagione, visto che anche il belga ha raggiunto meglio tardi che mai il picco di forma in coda a una annata tormentata dagli infortuni, come mai in carriera".